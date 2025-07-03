ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على 3 متهمين في واقعة التعدى على فتاة فى الإسكندرية عبر ركل أحدهم لها بقدمه، وفق ما ظهر بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع الفيديو المتداول للواقعة، يظهر خلاله شخص يتعدى على فتاة بالركل حال سيرها بأحد الشوارع بمحافظة الإسكندرية.

وبفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائمين على مقطع الفيديو المشار إليه، وهم 3 أشخاص مقيمين بالإسكندرية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بمشاهدتهم الفتاة المذكورة بمنطقة باب شرقى بالإسكندرية، فاتفقوا على تعدى احدهم عليها بالركل على سبيل المزاح، وتصوير مقطع الفيديو ونشره بمواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.