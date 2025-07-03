طرح الفنان عمرو دياب أحدث ألبوماته الغنائية عبر منصات الاستماع المختلفة بالتعاون مع شركة "سوني ميدل إيست"، وسبق الطرح نشر صور رسمية جمعته ببعض فريق عمل الألبوم من شعراء وملحنين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

يضم الألبوم 15 أغنية، ويتعاون فيه دياب مع عدد من صناع الأغنية في مصر، من بينهم أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، ملاك عادل، تامر حسين، منة القيعي، محمد القياتي، بهاء الدين محمد، مصطفى حدوتة، إلى جانب عبد الله دياب وجانا دياب في أغنيتين. وعلى مستوى التلحين، يشارك محمد يحيى، عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، وليد سعد، شادي حسن، وإسلام زكي.

غالبية الأسماء سبق أن تعاونت مع دياب في السنوات العشر الأخيرة، باستثناء منة القيعي ومصطفى حدوتة، إذ يعد تعاونهما معه حديثًا نسبيًا. وقدم حدوتة أغنية "قفلنا اللعبة"، وهي ثاني تعاون له مع دياب بعد "يا قمر" من الألبوم السابق.





محمد يحيى يتصدر الملحنين في ألبوم "ابتدينا"

تشير بيانات الألبوم المنشور إلى أن محمد يحيى لحن 5 أغنيات، هي: إشارات، قفلنا اللعبة، خبر أبيض، بابا، شايف قمر، ويليه عزيز الشافعي، كما يشارك دياب نفسه في تلحين إحدى الأغنيات. وخلال الألبومات الستة الأخيرة، لحن يحيى 11 أغنية، مما يجعله من أبرز الملحنين المتعاونين مع دياب خلال تلك الفترة.





تامر حسين يتصدر قائمة المؤلفين

كتب تامر حسين 4 أغنيات في الألبوم الجديد، هي: ابتدينا، دايمًا فاكر، مليش بديل، خطفوني، ليواصل بذلك تصدره لقائمة المؤلفين الذين يتعاونون مع دياب، حيث كتب 28 أغنية من مجمل أغاني الألبومات الست الأخيرة.





تفاعل جماهيري مع الألبوم

يحظى جمهور عمرو دياب باهتمام كبير بتفاصيل الأغاني الجديدة من حيث الكلمات والألحان، وتصبح ألبوماته عادة من الموضوعات المتداولة على مواقع التواصل فور صدورها، كما يتم تناولها بالتحليل والنقد، مع التركيز على أسماء الشعراء والملحنين، وهو ما يعكس أحد عناصر تميز دياب في اختياراته الفنية وتأثير ألبوماته في السوق الغنائي.