كوينزلاند الأسترالية تحظر الماصات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

حظرت ولاية كوينزلاند الأسترالية استخدام الماصات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وأدوات التقليب وأدوات المائدة والأطباق بالإضافة إلى حاويات وأكواب الطعام المصنوعة من البوليستيرين (أحد أكثر أنواع البلاستيك استخداما حول العالم)، بدءا من أول سبتمبر.

وذكرت وزارة البيئة في الولاية عبر تويتر اليوم الخميس: "إنها الماصة الأخيرة من البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة ومواد الوجبات الجاهزة المصنوعة من البوليستيرين".

وأقر برلمان الولاية مشروع القانون ليل الأربعاء/الخميس.

وقالت حكومة الولاية في الحظر إن العناصر الأخرى بما في ذلك أكواب وأغطية القهوة وأكواب بلاستيكية أخرى وأعواد البالونات البلاستيكية سيتم النظر فيها في المستقبل "بعد مزيد من التشاور مع سكان كوينزلاند"