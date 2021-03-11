محمود العسيلي يستعد لطرح كليب أغنيته الجديدة بقت معايا

يستعد الفنان محمود العسيلي، لطرح كليب أحدث أغنياته بعنوان بقت معايا، عبر يوتيوب، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وطرحت الجهة المنتجة للكليب، مجموعة صور من كواليس تصوير الكليب.

وأعرب العسيلي في تصريحات صحفية عن سعادته بطرح ثاني أغانيه هذا العام "بقت معايا" بعد نجاح أغنية "حب غلط" التى طرحها منذ شهر على يوتيوب، متمنيًا أن تنال الأغنية والكليب استحسان جمهوره.

"بقت معايا" من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبدالواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية، إنتاج "دي إس ميديا" و"صوت الدلتا"، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

يذكر أن محمود العسيلي طرح مؤخرًا أغنية "حب غلط" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والكليب من إخراج إبراهيم حدرج.