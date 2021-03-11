السويد: لن نعلق استخدام لقاح استرازينيكا

قالت وكالة المنتجات الطبية السويدية، إنها حاليا ليس لديها دليل يدعم وقف استخدام لقاح استرازينيكا في التطعيم ضد فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت وكالة أنباء تي تي السويدية عن فيرونيكا ارثورسون، رئيسة وحدة سلامة الأدوية بالوكالة، القول إنه لم يتم وقف استخدام لقاح استرازينيكا.

وكان وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هيونيكه، أعلن اليوم الخميس وقف بلاده لاستخدام لقاح استرازينيكا لمدة 14 يوما بسبب مخاوف تتعلق بالجلطات الدموية

وفتحت وكالة الأدوية الأوروبية ووكالة الأدوية الدنماركية تحقيقا بشأن اللقاح.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، أمس الاربعاء، إن خمس دول أوقفت استخدام شحنة من لقاح استرازينيكا.

وجاء في بيان الوكالة: "حاليا لا توجد دلالة على أن اللقاح تسبب في هذه الحالات، غير المدرجة في الآثار الجانبية لهذا اللقاح".