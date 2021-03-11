 دماء وسيلفي في المرآة.. نيللي كريم تتصدر البوستر الدعائي لمسلسل ضد الكسر - بوابة الشروق
الخميس 11 مارس 2021 1:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

دماء وسيلفي في المرآة.. نيللي كريم تتصدر البوستر الدعائي لمسلسل ضد الكسر

سامي ميشيل- إيمان محمود
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 1:14 ص | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 1:14 ص

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ضد الكسر، البوستر الرسمي للعمل، بطولة الفنانة نيلي كريم، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

وتصدرت نيللي البوستر، حيث ظهرت وعلى ظهرها آثار دماء، وتلتقط "سيلفي" أمام المرآة.

مسلسل "ضد الكسر" يشارك في بطولته بجانب نيلي كريم، تارا عماد، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، ولقاء الخميسي، ومجموعة من الفنانين، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد.

وعلى جانب آخر.. كانت أخر أعمال الفنانة نيلي كريم في الدراما هو مسلسل "100 وش" الذي عرض في دراما رمضان العام الماضي، وشاركها بطولته الفنان أسر ياسين، وكان من إخراج كاملة أبو ذكري.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك