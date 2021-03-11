طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ضد الكسر، البوستر الرسمي للعمل، بطولة الفنانة نيلي كريم، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

وتصدرت نيللي البوستر، حيث ظهرت وعلى ظهرها آثار دماء، وتلتقط "سيلفي" أمام المرآة.

مسلسل "ضد الكسر" يشارك في بطولته بجانب نيلي كريم، تارا عماد، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، ولقاء الخميسي، ومجموعة من الفنانين، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد.

وعلى جانب آخر.. كانت أخر أعمال الفنانة نيلي كريم في الدراما هو مسلسل "100 وش" الذي عرض في دراما رمضان العام الماضي، وشاركها بطولته الفنان أسر ياسين، وكان من إخراج كاملة أبو ذكري.