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اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد: الاقتراع يجرى في سهولة ويسر

علي كمال
نشر في: الجمعة 11 مارس 2022 - 11:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 مارس 2022 - 11:43 ص

قال عيد هيكل، نائب رئيس حزب الوفد ونائب مقرر للجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، إن حزب الوفد يشهد عرسا ديمقراطيا في انتخابات رئيس جديد حتى 202‪6

وأوضح هيكل، أن أعضاء الهيئة الوفدية الذين لهم حق التصويت الانتحابي توافدوا على اللجان منذ الصباح، وأن عملية التصويت الانتخابي تجرى في سهولة ويسر وتحت إشراف قضائي كامل.

وأكد هيكل حرص اللجنة المشرفة على حقوق الناخبين والمرشحين حتى تنتهى الانتخابات نهاية سعيدة بإعلان المرشح الفائز، قائلا: "من ينجح سنهنئه ومن يخفق سنشكره على عرض نفسه للخدمة العامة".

ولفت هيكل إلى أن حزب الوفد باق وهو أكبر من أي أشخاص، موضحا أنه بذل مجهودا كبيرا خلال الـ ٢٠ يوما لإجراء الانتخابات في صورة ديمقراطية.

وبدأ التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتستمر حتى الخامسة مساءً.

ويتنافس على منصب رئاسة حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.

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