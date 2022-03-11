‏قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إن كييف وصلت إلى نقطة تحول استراتيجية في الحرب ضد روسيا، وذلك حسبما أوردته «الشرق» للأخبار في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.

‏‎وأضاف زيلينسكي، أن أوكرانيا تقترب من الانتصار في الحرب ضد روسيا، منوهًا بأن موسكو تجند مرتزقة سوريين في الحرب ضد أوكرانيا.

وأكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أنه يجب معاقبة روسيا، بسبب استهدافها للممرات الإنسانية.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.