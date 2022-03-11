أمريكا تحظر توريد الأوراق النقدية بالدولار إلى روسيا

حظر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بموجب مرسوم جديد صدر اليوم الجمعة، بيع أو توريد الأوراق النقدية بالدولار إلى روسيا.



وجاء في المرسوم: "يُحظر ما يلي ... التصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو التوريد بشكل مباشر أو غير مباشر من الولايات المتحدة، وكذلك من الأفراد أو المؤسسات الأمريكية، بغض النظر عن مكان تواجد الأوراق النقدية بالدولار الأمريكي، إلى حكومة روسيا الاتحادية أو لأي شخص موجود في روسيا الاتحادية".



وكان قد أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن دول مجموعة "السبع" وافقت على منع روسيا من الوصول إلى التمويل من خلال المؤسسات الدولية، بما في ذلك ومن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.



وجاء في بيان البيت الأبيض: "اتفق قادة دول مجموعة السبع على ضمان عدم منح روسيا الفرصة لتلقي التمويل من المؤسسات المالية الدولية الرائدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".



واستبعدت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أمس الخميس، أن تتمكن روسيا من استخدام حقوق السحب الخاصة في الصندوق بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.



هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.