وزير الدفاع الروسي لبوتين: كل شيء يجري في أوكرانيا حسب الخطة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا تستمر وفقا للخطط المطروحة، وذلك حسبما أوردته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه من الممكن مساعدة المتطوعين الراغبين في التوجه إلى دونباس.

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وأضاف بوتين، في تصريحات صحفية نقلتها قناة «الجزيرة»، صباح اليوم الجمعة: «أؤيد تسليم غنائم الأسلحة الأوكرانية المحلية والأجنبية لقوات دونيتسك ولوهانسك».

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.