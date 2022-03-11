تسريبات لبيان القمة الأوروبي حول أزمة أوكرانيا

كشفت ‏تسريبات من بيان قمة زعماء الاتحاد الأوروبي عن طلب لإبداء الرأي في عضوية أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا، مؤكدة أن التكتل سيستمر في تقديم الدعم لأوكرانيا، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، صباح اليوم الجمعة.

وأفادت فضائية «العربية»، أن البيان أكد أن العداون الروسي على أوكرانيا ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي، ودعا لضمان أمان المنشآت النووية في أوكرانيا.

‏وأكد البيان حسب الفضائية، أن أوكرانيا عضو مما أسماه العائلة الأوروبية، والاتحاد يدرس طلب انضمامها للاتحاد.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.