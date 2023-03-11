ضبط 3 متهمين بحيازة 165 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، من ضبط 3 أشخاص "عاطلين"، لهم معلومات جنائية مُسجلة؛ لاتهامهم بحيازة 165 طربة لمخدر الحشيش تزن 16 كيلو و500 جرام بقصد الاتجار.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد بورود معلومات سرية حول قيام شخصين، محل إقامتهم نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية؛ لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهمين وألقي القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارة في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المخدرات، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

وباقتياد المتهمين، إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة؛ لتسهيل الاتصال بعملائهم.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.