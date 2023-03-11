أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ يحرزون ميداليتين ذهبيتين بمسابقة الجمهورية

أحرز عمر حسين ورحيم غالي، أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ ميداليتين ذهبيتين، وحصل اللاعب عمار ياسر على الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية للمصارعة المقامة بالصالة المغطاة في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، والتي تقام في الفترة من 6 إلى 11 مارس الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وهنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعبين عمر حسين ورحيم غالي وعمار ياسر، على تفوقهم وحصولهم على ذهبية وبرونزية البطولة.

كما هنأ الطاقم الفني بقيادة كابتن ياسر صقر مدرب الأبطال، وكابتن أبوغنام حسن الرحماني، ومحمد غالي، وأحمد البيلي، وعبد الرحمن خالد، وأدهم جمال، مثمنا دعم المشروع القومي بالمحافظة للأبطال، بقيادة عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة.

وأضاف أن المشروع حصل على المركز الثالث في الترتيب العام.

وفي إطار متصل، يحظى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة، بإنجازات متتالية في لعبة المصارعة كان آخرها حصول لاعبيه على المركز الأول في البطولة الأفريقية بالمغرب الشقيق، وتكريم محافظ كفر الشيخ لهم في أكتوبر 2022، ويلعب ضمن أبطال المشروع اللاعب أحمد فؤاد بغدودة نجم المنتخب القومي، وابن مصارعة بيلا، الذي يستعد للمشاركة بدورة الألعاب الأوليمبية في باريس 2024.