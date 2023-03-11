ميكالي يكشف خطة استعداد المنتخب الأولمبي لمواجهة زامبيا

أكد روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي بداية معسكر الفراعنة يوم الخامس عشر من شهر مارس الجاري، استعدادًا، لمواجهة زامبيا، ضمن المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا.

قال ميكالي في تصريحاته على قناة المحور: "سنبدأ معسكرنا يوم 15 ولدينا 4 فرق مرتبطين بمباريات أفريقية الوقت ضيق بالنسبة للتجمعات الخاصة بنا لدينا 6 أو 7 لاعبين أساسيين في المنتخب الأولمبي مرتبطين بأنديتهم للمشاركة في البطولات الأفريقية لكننا سنعمل على الإيجابيات ونحدد ما نريد إصلاحه"

أضاف:"نواجه زامبيا بهدف واحد لا غير وهو الفوز ولا بديل عن ذلك، فريقنا بالكامل سوف يتجمع يوم 20 وهذا وقت بسيط جدا قبل المباراة لكننا سنبذل أقصى جهد لنا بالطبع"

واختتم:"من يوم 15 وحتى 18 سنعمل مع اللاعبين الصغار في المنتخب الأولمبي ثم يبدأ انضمام اللاعبين الأكبر سنا من أجل العمل، ولدينا استراتيجية مع كل مجموعة"