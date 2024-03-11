الاستخبارات الروسية تكشف عن مخطط أمريكي لشن هجمات على نظام التصويت الإلكتروني الروسي

أعلن المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، في بيان، أن الولايات المتحدة تخطط لشن هجمات إلكترونية على نظام التصويت الإلكتروني عن بعد للانتخابات الرئاسية الروسية من أجل تعقيد عملية فرز الأصوات.

وقال البيان: "بمشاركة كبار المتخصصين الأمريكيين في مجال تكنولوجيا المعلومات، من المخطط تنفيذ هجمات إلكترونية على نظام التصويت الإلكتروني عن بعد، الأمر الذي سيجعل من المستحيل فرز أصوات نسبة كبيرة من الناخبين الروس"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "وفقا للمعلومات التي تلقتها الاستخبارات الخارجية الروسية، فإن إدارة بايدن كلفت منظمات غير حكومية أمريكية، بمهمة تحقيق خفض نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة في 15-17 مارس الجاري".

ويتنافس أربعة مرشحين مسجلين لدى لجنة الانتخابات المركزية في روسيا على منصب رئيس الدولة: ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.