نتنياهو يرد على بايدن: أنا المسئول عن مستقبل إسرائيل وليس أنت

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ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن اعتبر فيه أن - من اعتاد أن يناديه "بيبي" يُشكل خطرًا على أمن إسرائيل.

وقال نتنياهو، ردًا على تصريح بايدن، قائلا إنه المسئول عن مستقبل إسرائيل وليس الرئيس الأمريكي.

نتنياهو لـ FOX NEWS: أنا المسؤول عن مستقبل دولتنا لا بايدن #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 11, 2024

وصرح نتنياهو في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية: «أنا المسئول عن مستقبل دولتنا لا بايدن».

كما رد نتنياهو على انتقادات الإدارة الأمريكية للحرب على غزة قائلاً: «رقابنا على المحك»، في إشارة منه إلى صعوبة الوضع الميداني في القطاع المحاصر، وحجم الخسائر الإسرائيلية على مختلف الجبهات.

وجاءت هذه التصريحات وسط أجواء متوترة تشهدها العلاقات بين الجانبين، منذ أسابيع على وقع الحرب على غزة، واختلاف وجهات النظر.

رفض نتنياهو التصريحات الأمريكية التي انتقدته، معتبراً أن بايدن مخطئ في تعليقاته وأن سياسته - أي سياسة نتنياهو - تدعمها الغالبية العظمى من الإسرائيليين.