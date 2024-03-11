إضراب آلاف الأطباء في ألمانيا للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل

أضرب آلاف الأطباء بالمستشفيات الجامعية في ألمانيا عن العمل، ونظموا مسيرات للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

وشارك نحو سبعة آلاف طبيب من 23 مستشفى جامعي في المسيرات التي خرجت اليوم الاثنين، بحسب نقابة الأطباء الألمان "ماربورجر بوند".

وباءت الجولة الرابعة من المفاوضات بين نقابة الأطباء وأرباب العمل في الولايات الاتحادية الألمانية بالفشل، غير أن مونيكا هاينولد كبيرة المفاوضين باسم أرباب العمل أعربت عن تفاؤلها بشأن إجراء مزيد من المفاوضات.

ويطالب الأطباء بزيادة بنسبة 5ر12% في أجورهم، مع زيادة المكافآت نظير نوبات العمل الليلية وفي عطلات نهاية الأسبوع والأجازات الرسمية.

وذكر متحدث باسم النقابة أن حوالي 2500 طبيب من المستشفيات الجامعية بولاية نورد راين فيستفاليا وحدها شاركوا في الإضراب الذي استمر على مدار اليوم في ست مستشفيات حكومية، فيما احتشد نحو ألفي طبيب من المستشفيات الجامعية بولاية بارفاريا في مدينة ميونخ، كما وضع الأطباء المشاركون في الاحتجاج بمدينة شتوتجارت سرير مستشفى رمزي أمام مقر وزارة المالية، وطالبوا بـ"حقن مالية" من أجل المستشفيات.

وقالت مونيكا هاينولد، التي تشغل منصب وزيرة مالية ولاية شليسفيج هولشتاين إنها تعول على "التوصل إلى حل مقبول لدى الطرفين خلال الجولة المقبلة من المفاوضات في نهاية مارس".