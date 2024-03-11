الحكومة المغربية: تفعيل مشروع تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر

أصدر رئيس الحكومة، المغربية عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، منشور تفعيل "عرض المغرب" من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يعد عرضا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموع سلسلة القيمة للقطاع، ويتماشى مع احتياجات المستثمرين بهدف جعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الواعدة.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وذكر البيان أن "إصدار هذا المنشور يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية والرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس".

وأوضح البيان أن "عرض المغرب" ينطبق على المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر، إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.

ولفت إلى أنه بالنظر لما يشكله الوعاء العقاري من رهان أساسي في تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار، مبرزا أنه سيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، ستوزع على قطع أرضية تتراوح مساحتها 10آلاف و 30ألف هكتار ، وذلك وفق حجم المشاريع المرتقبة، مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.

وأضاف البيان أن "عرض المغرب" يرتكز، أيضا، على بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وتطويرها وصيانتها، وفقا لأفضل المعايير الدولية ولاحتياجات صناعة الهيدروجين الأخضر، علاوة على وضع تدابير تحفيزية ومواكبة حاملي المشاريع.

وذكر أنه من أجل ضمان نجاح تنفيذ "عرض المغرب"، تتضمن الاتفاقيات-الإطار للاستثمار التي تجمع بين الدولة والمستثمر، بنودا خاصة بمواعيد الاجتماعات من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع، وذلك في إطار علاقة تطبعها الشفافية التامة والالتزام بقواعد السرية بين الدولة والمستثمر.