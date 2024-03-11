العثور على جثث 5 متزلجين في جنوب سويسرا

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أعلنت الشرطة العثور على جثث خمسة متزلجين في جنوب سويسرا، كما أن عملية البحث مستمرة عن شخص سادس مفقود.

وقالت الشرطة في كانتون فاليه، إن رجال الإنقاذ عثروا على الجثث مساء أمس الأحد بالقرب من جبل بلانتش، البالغ ارتفاعه 3706 أمتار على الحدود مع إيطاليا.

وكانت مجموعة المتزلجين الستة قد غادرت بلدية زيرمات في طريقها إلى قرية ارولا صباح أمس الأول السبت.

وقام أحد أقارب الستة بالاتصال بالسلطات بعدما انتابه القلق لعدم وصولهم في الوقت المحدد.

واتسمت عمليات الإنقاذ بالصعوبة بسبب الطقس العاصف وخطورة وقوع انهيارات جليدية.

وتتراوح أعمار الستة أشخاص ما بين 21 و58 عاما.

وجاء في بيان للشرطة: "لم يتم العثور على المتزلج السادس.. ومازال البحث عنه جاريا".