بعض المقاصد السياحية التي يجب زيارتها في فاتيكان سيتي

تعد فاتيكان سيتي الواقعة داخل روما، دولة ذات سيادة وهي أصغر دولة في العالم. هناك بعض المعالم الثقافية والدينية داخل الدولة المدينة مثل كاتدرائية القديس بطرس، وكنيسة سيستينا.



وفيما يلي قائمة بأهم المقاصد في فاتيكان سيتي التي ينصح بزيارتها:



مقبرة الفاتيكان:



تقع مقبرة الفاتيكان أسفل كاتدرائية القديس بطرس. جرى التنقيب عن المقبرة وهي عبارة عن جبانة رومانية تضم العديد من التوابيت، بين 1940 و 1949 بأمر من البابا بيوس الثاني عشر، للعثور على موقع دفن القديس بطرس. وتضم المقبرة التي يعود تاريخها للقرن الأول الميلادي ممرات سار فيها يوما المسيحيون الأوائل، والآن بإمكانك فعل هذا أيضا. وسوف يرى الزائر 15 ضريحا. عادة ما تضم الأضرحة توابيت، بحسب موقع "هيد أوت".



غرف رافائيل:



كانت غرف رافائيل جزءا من الطابق الثاني من القصر الباباوي. وقام رافائيل هو وزملاؤه بطلاء الغرف التي كان الغرض منها في البداية أن تكون جناح شقق للبابا يوليوس الثاني. وهناك أربع "غرف" داخل الشقة وهي غرفة قسطنطين وغرفة هليودوروس وغرفة سينياتورا وغرفة النار في بورجا.



كنيسة سيستينا:



كنيسة سيستينا التي تعد أحد أهم المقاصد في فاتيكان سيتي، أثر يجب أن يزوره الجميع مرة على الأقل في حياتهم. فجدرانها وأسقفها مغطاة بأحد أكثر اللوحات الجدارية فخامة على الإطلاق. ويحظى سقف الكنيسة الذي تبلغ مساحته 800 متر مربع، بشهرة خاصة. وتعتبر اللوحات الجدارية في الكنيسة والتي رسمها مايكل أنجلو على مدار أربع سنوات، حجر الأساس لفن عصر النهضة الرفيع.



كما أن الكنيسة تحتوي على بعض أهم القطع الفنية المميزة مثل لوحة خلق آدم لمايكل أنجلو وإغراء المسيح لبوتشيلي.



كاتدرائية القديس بطرس:



تعد بازيليكا القدس بطرس، أكبر كنيسة مسيحية في العالم وهي مثال مميز على الهندسة المعمارية في عصر النهضة. ويجب على من يزور روما ألا يفوت الكنيسة المصممة في الأساس من جانب برامانتي وبرنيني ومايكل أنجلو وماديرنو.



وبعيدا عن كون الكاتدرائية محورا للدين، فأنها تضم أيضا العديد من أعمال فن عصر النهضة. وبعض أشهر الاعمال الفنية في الكاتدرائية هي تمثال الرحمة لمايكل أنجلو والعمل الفني بالداشين لبرنيني وتمثال القديس بطرس. كما أن قبتها الرئيسية هي قطعة خلابة للهندسة المعمارية وهي سمة مهيمنة في سماء المدينة.