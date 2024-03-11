 ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف التي اجتاحت جنوب شرقي فرنسا إلى 5 قتلى - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف التي اجتاحت جنوب شرقي فرنسا إلى 5 قتلى

د ب أ
نشر في: الإثنين 11 مارس 2024 - 8:42 م | آخر تحديث: الإثنين 11 مارس 2024 - 8:42 م

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا جراء العواصف الشديدة التي اجتاحت جنوب شرق فرنسا، إلى خمسة أشخاص، عقب عثور رجال الإنقاذ على المزيد من الجثث.

وقالت السلطات المحلية، في بيان على منصة "إكس" للتواصل الإجتماعي، إنه تم العثور على جثتين أخريين في ديونز بالقرب من أفينيون وفي بيزيناس بالقرب من مونبلييه بجنوب فرنسا.

وذكرت قناة "بي إم إم تي في" الفرنسية، أن أحد القتلى قد يكون الأب للعائلة التي فقدت منذ يوم السبت الماضي، بينما لم يتم العثور على طفليه حتى الآن وهما من بين أولئك الذين تم إدراجهما في عداد المفقودين منذ حدوث العواصف الشديدة.

وعثر على الجثة الأخيرة بعد انتشال جثة الضحية الرابعة في ديونز بالقرب من أفينيون، جنوبي البلاد، وتم الإبلاغ عن ثلاث وفيات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلنت السلطات أيضا أمس الأحد عن العثور على جثتي شخصين في سيارة.


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