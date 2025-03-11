انطلاق الدورة الرمضانية لهيئة نظافة القاهرة للعام الرابع على التوالي

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انطلقت أمس الاثنين، الدورة الرمضانية لكرة القدم للعاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة للعام الرابع على التوالي والتي تنظمها إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة.

وشهد نطلاق الدورة حضور حاشد من الموظفين وسط أجواء تنافسية ممزوجة بروح الأخوة والود التي يتميز بها شهر رمضان الكريم.

شهدت أرضية ملعب حديقة الأمل بمحور الحضارات بمصر القديمة حفل الافتتاح واستعراض الفرق المشاركة، تلاها كلمة العميد وليد أبو النصر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل وإنارة القاهره الذي أكد أهمية تعزيز الروح الرياضية وتقوية أواصر التعاون بين الفرق المختلفة، قائلا: "هذه البطولة ليست مجرد منافسة رياضية، بل فرصة لنجتمع كأسرة واحدة تحت مظلة الهيئة العامة لنظافه وتجميل وإناره القاهره نتعزز بالقيم الرمضانية من تعاطف وتضامن".

وانطلقت المنافسات بمباراة افتتاحية جمعت بين فريق (شركة ارتقاء) وفريق (مشتل البراجيل) انتهت بفوز شركة ارتقاء في لقاء شهد أداءً متميزًا من اللاعبين.

كما أسفرت نتيجة المباره الثانية بالمجموعة عن فوز فريق النسور علي فريق الورش الإنتاجية بنتيجه 7/1.

وتضم الدورة هذا العام 9 فرق يمثلون مختلف أقسام الهيئة وشركات النظافة بالمنطقة الشرقية والغربية والجنوبية يتنافسون بنظام مجموعتين مع تأهل الفائزين إلى الأدوار التمهيدية ثم النهائي وتتضمن الجوائز كأس البطولة، بالإضافة إلى ميدليات للثلاث مراكز وتظل الدورة الرمضانية والفعاليات الاجتماعية الرمضانية عنوانًا للوحدة والفرح في أجواء شهر الصيام، تعكس رؤية الهيئة في بناء مجتمع عمل متكامل الجوانب.

رافق العميد وليد أبو النصر مدير عام الهيئة ورئيس اللجنة المنظمة ووكلاء الوزارة رؤوساء المركزيات ومدير الإدارات العمومية والفرعية.