 بوتين يجيب على أسئلة الصحفيين خلال متندى سان بطرسبرج الاقتصادي اليوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يجيب على أسئلة الصحفيين خلال متندى سان بطرسبرج الاقتصادي اليوم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 9:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 9:43 ص

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد لقاء مع الصحفيين الغربيين اليوم الأربعاء على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي، في ظل استمرار حربه مع أوكرانيا والحرب بين إسرائيل وإيران.

واعلن الكرملين أمس أن بوتين سيلتقي ممثلي وكالات الأنباء الدولية لطرح وجهة نظره  بشأن القضايا العالمية في أول أيام منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي العالمي السنوي.

يذكر أن  جلسة السؤال والجواب السابقة التي دعيت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إليها استمرت عدة ساعات. ومن المنتظر أن تكون الحرب ضد أوكرانيا محور الأسئلة مرة أخرى.

وتستخدم روسيا المنتدى لتقديم نفسها للعالم وتحدي العزلة الدولية التي يسعى الغرب لفرضها عليها منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022،  إضافةً إلى ذلك، يُعتبر منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي منصةً للالتفاف على العقوبات المفروضة على الدولة الغنية بالموارد نتيجةً للحرب. وتصف موسكو هذه الإجراءات العقابية بأنها غير قانونية.

ومن المقرر عقد حوار تجاري روسي أمريكي في أعقاب التقارب بين البلدين منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة.  

ووفقًا للمنظمين، حضر حوالي 22 ألف مشارك من 139 دولة في  أكبر حدث اقتصادي في روسيا العام الماضي. ويعتزم بوتين إلقاء خطاب حول السياسة الاقتصادية يوم الجمعة - كما يفعل كل عام ثم يجيب على أسئلة الصحفيين.

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