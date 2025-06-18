الرئيس الألماني يجري محادثات في طوكيو مع الإمبراطور ناروهيتو

يبدأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الأربعاء زيارة لليابان تستغرق ثلاثة أيام.

ويستهل شتاينماير زيارته في طوكيو بلقاء الإمبراطور ناروهيتو. كما من المخطط أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، وسلفه فوميو كيشيدا.

وهذه الزيارة الرابعة لشتاينماير إلى اليابان خلال فترة رئاسته لألمانيا، وكانت آخر زيارة له في نوفمبر 2022 - في ظل أزمة جائحة كورونا - رفقة زوجته إلكه بودنبندر.

ووفقا لمكتب الرئيس الألماني، ستركز المناقشات السياسية على الأزمات والصراعات الراهنة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بالإضافة إلى الوضع الأمني في منطقة جنوب شرق آسيا البري، إلى جانب التحديات الاقتصادية والتجارية التي تفرضها الولايات المتحدة.

وستُركز الزيارة على موضوع الابتكار، بما في ذلك فعالية حول التعاون الألماني-الياباني في مجال الفضاء. وستُقام الفعالية في إطار اليوم الوطني الألماني في معرض إكسبو 2025 في أوساكا، والذي يعتزم شتاينماير افتتاحه بعد غد الجمعة.

ويرافق شتاينماير في جولته - من بين آخرين - وزيرة شؤون الفضاء الألمانية دوروته بير، ورئيسة المجلس التنفيذي للمركز الألماني للفضاء أنكه كايسر-بيتسالا.