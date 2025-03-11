لبنان: لجنة تنفيذ وقف الأعمال العدائية تبحث المضي قدما في التنفيذ الكامل للقرار 1701

عقدت اليوم الثلاثاء، لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية في الناقورة في جنوب لبنان سبل المضي قدماً في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن 1701، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية. وبعد الاجتماع أطلقت إسرائيل خمسة مواطنين لبنانيين كانوا محتجزين لديها.

وقال بيان مشترك صادر عن سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في لبنان وعن القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل " إنه " اليوم، انعقدت لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية للمرة السادسة في الناقورة، حيث استضافت قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان ( اليونيفيل) الاجتماع برئاسة الولايات المتحدة، وانضمت إليه فرنسا والجيش اللبناني وقوات الدفاع الإسرائيلية".

وأضاف البيان "بحث الحضور سبل المضي قدماً في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن 1701، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 26 تشرين الثاني، 2024 ، والخطوات التالية لمعالجة القضايا العالقة بين إسرائيل ولبنان".

وتابع البيان " بعد الاجتماع، وبناء على طلب الولايات المتحدة، أعادت إسرائيل الى لبنان خمسة مواطنين لبنانيين كانوا محتجزين لديها".

وأشار إلى أن اللجنة سوف تواصل " عقد اجتماعات منتظمة لتحقيق التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية".

يذكر أنه كان تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوماً من الأراضي اللبنانية . ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي.

ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق بل قامت خلال الفترة التي بقيت فيها في جنوب لبنان بعمليات تفجير وتجريف ونسف. ولا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.