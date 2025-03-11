محافظ أسيوط يشهد انطلاق مسابقة أوائل الطلبة للموسم الرابع من مدرسة السلام المتطورة بحي شرق

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات مسابقة أوائل الطلبة "من كل بيت في مصر" للموسم الرابع على التوالي للعام الدراسي الحالي 2024/2025 من مدرسة السلام الخاصة المتطورة المشتركة بحي شرق والتي ينظمها حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط على مستوى مدارس المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي مهران عضو مجلس الشيوخ، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومجدي كريم أمين أمانة ثان أسيوط لحزب مستقبل وطن، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية، ومؤنس منير مدير مدرسة السلام الخاصة المتطورة المشتركة بأسيوط، ولفيف من القيادات بمديرية التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن ومدرسة السلام.

وأطلق المحافظ فعاليات المنافسات بمدرسة السلام الخاصة المتطورة المشتركة والتي تستمر حتى 20 مارس الجاري بمشاركة 51 مدرسة (29 مدرسة ابتدائي، و 22 مدرسة إعدادي) بحضور 257 طالب وطالبة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية حيث يتسابقون في 5 مواد أساسية بالدراسة بالإضافة إلى المشروعات القومية.

وأكد محافظ أسيوط، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة لجميع أنشطة وفعاليات مسابقة أوائل الطلبة بين مختلف مدارس المحافظة لتشجيع الطلاب على تنمية معلوماتهم العلمية والمعلومات العامة والخاصة بالمشروعات التنموية والقومية والمبادرات الرئاسية التي يجرى تنفيذها بالمحافظة مختلف القطاعات، فضلا عن الإنجازات التي تتم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد بالمشاركة المجتمعية والجهود المبذولة لحزب مستقبل وطن في الوقوف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمختلف فئاتهم والتي من بينها قطاع التعليم وهو ما يساهم في تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن وأمين المحافظة النائب المهندس ياسر عمر وأمانات الحزب بمختلف المراكز والأحياء وقيادات التعليم بالمحافظة على رعايتهم للمسابقة وإعلانهم عن جوائز قيمة للفائزين بها تشجيعا للفرق المشاركة ما يساهم في لتعميق قيم الولاء والانتماء عند الطلاب واستهداف جميع الطلاب من كل بيت في مصر.

وأشاد المحافظ بمدرسة السلام المتطورة واستضافتها للفعاليات والمسابقات وما تقدمه من جهود لتخريج طلاب ونشء قادر على قيادة مستقبل البلاد باعتبارها صرح تعليمي كبير على أرض المحافظة، مطالبا بالمزيد من العمل والمشاركة المجتمعية والدعم الفني لباقي المدارس للنهوض بالعملية التعليمية ورفع مستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

ودعا الطلاب والمدارس بالمشاركة في المسابقات التي ستنظمها المحافظة خلال الفترة القادمة فضلا عن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، مشيرا إلى أهمية الجد والاجتهاد في الدراسة وضرورة مشاركة الطلاب والطالبات في الأنشطة المدرسية وممارسة الرياضة.