 أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام سموحة في الدوري - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 مارس 2025 9:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام سموحة في الدوري

الشروق
نشر في: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 8:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 8:56 م

أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة بمسابقة دوري نايل.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام التاسعة والنصف مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق سموحة على ملعب ستاد السلام بأولى جولات المرحلة الثانية من مسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش 

 خط الدفاع: علي فوزي، محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق 

خط الوسط: أحمد يوسف، معتز زدام، غنام محمد، علي زعزع، أحمد كباكا

هجوم: أحمد عاطف 

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، أحمد ايمن، وليد فرج، عبد الله حافظ، محمد مسعد، محمد صبري، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان، ارنولد ايبا


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك