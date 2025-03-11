نائب محافظ مطروح يقود حملة لرفع الإشغالات بشارعي الإسكندرية وعلم الروم

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قاد الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، حملة لرفع الإشغالات والتأكد من تراخيص المحال العامة بشارعي الإسكندرية وعلم الروم، وذلك مساء الاثنين.

شارك في الحملة شرطة المرافق، نواب رئيس مدينة مطروح، مدير مركز المعلومات بالمحافظة، مدير المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومديرو الإدارات المختصة بمجلس مدينة مطروح.

أسفرت الحملة عن إزالة مجموعة من الإشغالات المخالفة لفتح الطريق أمام المارة، كما تم إنذار أصحاب المحال غير الحاصلة على تراخيص قانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد نائب المحافظ استمرار الحملات الميدانية لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.