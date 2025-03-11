إصابة مواطن فلسطيني برصاص إسرائيلي في جنين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص إسرائيلي في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية .

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) ، بأن "قوات الاحتلال منعت طواقمها من نقل الشاب المصاب في الحي الشرقي من المدينة".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في الحي الشرقي من جنين، وأطلقت قذائف الأنيرجا تجاهه، كما حاصرت بناية في حي خلة الصوحة الملاصق لمخيم جنين، وطالبت السكان بإخلائها عبر مكبرات الصوت".

ووفق الوكالة، "حاصرت قوات الاحتلال قاعة لافندر في شارع حيفا في المنطقة الغربية من المدينة وطالبت عدداً من الشبان بمغادرتها".