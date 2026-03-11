الجيش الأمريكي: هجمات إيران بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة انخفضت بشكل حاد

قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إن هجمات إيران بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة انخفضت بشكل حاد.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء: «منذ أول 24 ساعة من عملية (الغضب الملحمي)، انخفضت الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بشكل كبير».

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استخدام «صواريخ نقطوية بالغة الدقة» برؤوس حربية تزن أكثر من طن، في هجماته الأخيرة ضمن عملية «الوعد الصادق 4»، الثلاثاء، مستهدفا ما وصفها بـ«القواعد والمراكز العسكرية ومراكز الدعم العسكري» التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وأطلق الحرس الثوري أمس، الموجات الـ34 والـ35 والـ36، باستخدام صواريخ «قدر وعماد وفتاح وخيبر الفرط صوتي» ومسيرات انتحارية، مشيرا إلى استهدافه «تجمّع الجنود الأمريكيين في قاعدتي الظفرة (الإمارات) والجفير (البحرين)».

وأضاف: «كما تعرضت القواعد العسكرية الواقعة شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما قاعدة رمات ديفيد الجوية والمطار المدني في حيفا، ومنصات إطلاق الصواريخ المخفية التابعة للجيش الإسرائيلي في بني براك شرق تل أبيب، لإصابات بواسطة الصواريخ الإيرانية القوية».

وتابع الحرس الثوري أن «المساعي غير التقليدية وغير المشروعة وغير القانونية للمعتدين الأمريكيين والصهاينة في الهجوم على البنى التحتية الإيرانية وقتل المدنيين لن تبقى دون رد»، وفقا للبيان.

وأشار إلى أن بنك أهداف إيران لضرب «الموارد العسكرية والبنى التحتية» لأمريكا وإسرائيل في المنطقة يزيد بـ10 أضعاف عن الأهداف المتاحة لـ«الأعداء العاجزين». وأكد البيان أن «الأمن والاستقرار في المنطقة إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد».