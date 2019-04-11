الصين تحث على إيجاد تسوية سياسية في فنزويلا ورفع العقوبات عنها

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوي إلى تسوية سياسية للأزمة في فنزويلا، ورفع العقوبات الأحادية المفروضة عليها.

وقال شيوي - في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في فنزويلا نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- إن بلاده تدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى السعي لتسوية سياسية عبر الحوار والتشاورات من خلال إطار عمل دستوري وقانوني، مشيرا إلى أن الصين تدعم جهود الحكومة الفنزويلية في حماية سيادة واستقلال واستقرار البلاد، وضرورة أن يدير الشعب الفنزويلي شؤون بلاده بنفسه.

وأضاف شيوي أن موقف الصين فيما يخص انخراط مجلس الأمن الدولي في الأزمة الفنزويلية ثابت وواضح، موضحا أن وجهة النظر دائما تتمثل في التمسك بروح ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وتشجيع التسوية السلمية للأزمة في فنزويلا، والحفاظ على السلم والتنمية على الأمد الطويل في أمريكا اللاتينية.

وتابع أن "الصين تعارض التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية من جانب قوى خارجية، وتعارض التدخل العسكري في فنزويلا، كما تعارض استخدام ما يسمى المسألة الإنسانية لتحقيق أغراض سياسية".

وحث شيوي البلدان المعنية على رفع العقوبات الأحادية المفروضة على فنزويلا، لافتا إلى أن التاريخ يبرهن على أن العقوبات أحادية الجانب تزيد فقط من تعقيد الموقف وتؤثر على معيشة الشعب اليومية، ولن تساعد في تسوية المشكلات، أو جلب السلم إلى البلاد.. داعيا إلى المساهمة بشكل إيجابي في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في فنزويلا، وتوفير المساعدات البناءة لفنزويلا ودعم التسوية السلسة للقضايا ذات الصلة في أقرب وقت ممكن، وذلك في ظل مراعاة شرط احترام سيادة البلاد.

وشدد شيوي على أن بلاده ستواصل تعاونها مع فنزويلا بناء على مباديء الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة والتنمية المشتركة.