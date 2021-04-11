الرئاسي الليبي يناقش مقترحات هيكلة المفوضية العليا للمصالحة

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي، اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، اجتماعا مع رئيس مجلس التخطيط الوطني، لمناقشة التصورات المقترحة لهيكلة المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة معايير اختيار أصحاب المناصب في المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، بالإضافة إلى مناقشة بعض الآليات التي تساعد على تمكين المفوضية من إنجاز مهامها، على صعيد تحقيق المصالحة الوطنية.

وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي يركز على إنجاز ملفات المصالحة الوطنية الشاملة، والوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر القادم، وتوحيد كافة المؤسسات والعمل على استمرار وقف إطلاق النار، ورفع مستوى العمل الدبلوماسي في الخارج.

وكان المنفي قد أعلن في 5 أبريل الجاري تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، مؤكدا أنها ستكون صرحًا لجميع الليبيين وجبرا للضرر وتحقيقا العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون، وستتشكل من رئيس و6 أعضاء.

وأهاب المجلس الرئاسي، في بيان، بكافة القوى السياسية والاجتماعية والنشطاء بمنظمات المجتمع المدني الانخراط في مسارات المصالحة الوطنية لإنجاحها وإخراج ليبيا من أزمتها وتذليل الصعاب التي تعترض مسارات هذه المصالحة الوطنية، مؤكدا أنها لن تتحقق إلا بجهد وطني جامع.

وأكد أن المفوضية سترعى عملية توافق وطني يقوم على التسامح والعدل وإزالة آثار الماضي؛ سعيا نحو تعايش سلمي بين مكونات المجتمع الليبي يضمن الانتقال إلى الديمقراطية، وعلى نحون سلس تحت إشرافه.