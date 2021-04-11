 فنزويلا تدفع الـ 50% اللازمة للحصول على لقاحات من كوفاكس - بوابة الشروق
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فنزويلا تدفع الـ 50% اللازمة للحصول على لقاحات من كوفاكس

كاراكاس - د ب أ
نشر في: الأحد 11 أبريل 2021 - 12:22 ص | آخر تحديث: الأحد 11 أبريل 2021 - 12:22 ص

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ، ديلسي رودريجيز ، اليوم السبت، أن بلادها دفعت نصف مبلغ 120 مليون دولار الذي التزمت به لتلقي لقاحات "كوفيد 19" من مبادرة "كوفاكس" التى تستهدف مساعدة البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض للحصول على اللقاحات المضادة لكورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فنزويلا أودعت ما يعادل 64 مليون دولار ، من أجل الحصول على اللقاحات.

وقالت رودريجيز إن تلك المدفوعات أقر بها سانتياجو برجيمو، من منظمة الصحة العالمية في جنيف.

ووقعت فنزويلا اتفاقا في سبتمبر بشأن تأمين 3ر11 مليون جرعة من مبادرة كوفاكس، والتي ستساعد في تطعيم 20% من سكان البلاد.

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