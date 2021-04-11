مدينة أمريكية تتصدى للكراهية وسط التخطيط لمسيرة لمجموعة «أرواح البيض مهمة»

حاولت مدينة هنتنجتون بيتش لسنوات مواجهة سمعتها كمصدر جذب للكراهية من قبل المتطرفين.

ولم تحظ هذه الجهود بالمساعدة في العام الماضي عندما أصبح وسط المدينة ورصيف شاطئي مكانين لتجمع النشطاء المناهضين لوضع الأقنعة الواقية وأنصار اليمين المتطرف للرئيس السابق دونالد ترامب.

وتستعد المدينة الآن لمسيرة لمجموعة "حياة البيض مهمة" غدا الأحد. وتثير هذه الفعالية، التي تحل بعد توزيع القليل من منشورات "كو كلوكس كلان" في هنتنجتون بيتش والمناطق المحيطة، مطالب جديدة بأن تتخذ المدينة خطوات أكثر عمقا لزعزعة ارتباطها بالتطرف اليميني بشكل نهائي، حسبما أفادت صحيفة لوس أنجليس تايمز.

وقالت ماري آدامز أوراشيما، وهي مؤرخة ومقيمة في هنتنجتون بيتش: "ستستمر هذه المجموعات في العودة ما لم يقف المجتمع الأكبر ضدها. لطالما كان هذا هو الحال، تاريخيا، في أي مكان يظهر فيه (كو كلوكس) كلان أو أنصار تفوق العرق الأبيض".