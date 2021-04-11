وزير الخارجية اليوناني يزور ليبيا غدا

يزور وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بزيارة مدينة بنغازي الليبية يوم غد الإثنين، ومن المقرر أن يعقد ديندياس اجتماعات متتالية مع حسين عطية عبد الحفيظ القطراني نائب رئيس الوزراء بشرق ليبيا،ورئيس بلدية بنغازي صقر بوجواري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى.

ذكرت ذلك صحيفة "كاثمريني" اليونانية اليوم الأحد في نسختها باللغة الإنجليزية.

وسيناقش وزير الخارجية اليوناني مع المسؤولين الليبيين تطورات الأوضاع في الوقت الراهن في ليبيا ،وكذلك الافتتاح المستقبلي لقنصلية يونانية في مدينة بنغازي، كما سيعقد ديندياس مع صالح عيسى مؤتمرا صحفيا بعد محادثاتهما بعد ظهر يوم غد الإثنين لعرض نتائج المباحثات.