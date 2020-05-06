قناة السويس: نشاط ملحوظ بحركة تداول السفن والحاويات بموانئ المنطقة الاقتصادية خلال مارس

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ المنطقة شهدت نشاطًا ملحوظًا في حركة تداول السفن والحاويات خلال مارس 2022.

وأوضحت المنطقة في بيان اليوم الاثنين، أن معدل زيادة السفن في ميناء الأدبية بلغ أكثر من 8% مقارنة بمارس 2021، فقد استقبل 40 سفينة شملت 12 سفينة بضائع عامة، و11 سفينة صب جاف، و13 سفينة صب سائل، و3 سفن حاويات وسفينة حيوانات حية بحجم تداول بلغ نحو 605 آلاف طن بمعدل زيادة بإجمالي الحمولات بلغ 1.52% مقابل الفترة ذاتها عام 2021 الذي بلغ فيه إجمالي السفن 37 سفينة بإجمالي حمولات بلغت 596 ألف طن.

وأضافت أن ميناء السخنة شهد استقبال 42 سفينة، وقد سجل الميناء دخول 2 سفينة بضائع عامة غير محواه و26 سفينة بضائع عامة محواه و6 سفن صب جاف و8 سفن صب سائل بإجمالي حمولات 1.6 مليون طن.

وحول موانئ المنطقة الشمالية، تابعت أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 121 سفينة منهم 110 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 3.29 مليون طن وعدد حاويات 291 ألف حاوية مكافئة.

وأكدت أن ميناء العريش البحري استقبل 3 سفن لتصدير المنتجات السيناوية بطاقة 14 ألفًا و201 طن، حيث تجري فيه الآن عدد من أعمال التطوير وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بطول 915 مترًا ليصبح إجمالي الأرصفة 1165 مترًا وزيادة الغاطس من 4 إلى 8 أمتار لتسمح بحمولات سفن تصل إلى 40 ألف طن بالإضافة إلى إنشاءات الطرق وإنشاء ساحات جديدة.

وتابعت أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، إضافة إلى أعمال التطوير المستمرة لكافة الموانئ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع قدرة وكفاءة الموانئ المصرية.