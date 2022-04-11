قال الفنان محمد نجاتي، إنه لم يشعر بالذنب بعد طلاق الفنانة منة عرفة من زوجها، مؤكّدًا أنه غير مسؤول عن شيء.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس في رمضان" عبر شاشة "mbc مصر"، أنه التزم بالطلب الذي وجهته منة (وهو عدم ملامسة يديها أو حملها خلال المشهد الذي جمعهما في عمل درامي).

ووصف ما أسماها التطاول على الفنانة إلهام شاهين ونقف المهن التمثيلية أشرف زكي بأنه أمر مستفز، واعتبر أن ما جرى كان سببه البحث عن "التريند".

وأشار إلى أن كل فنان يحق له أن يكون الموقف الذي يختاره في العمل الفني لكن شريطة أن يكون الأمر من خلال اتفاق مسبق منعًا لحدوث أي مشكلات خلال التصوير.

وكانت إلهام شاهين قد وجهت انتقادات للفنانين الذين يرفضون المشاهد الجريئة في الأعمل الفنية، فردت عليها منة: "كل فنان عنده مبادئه والحاجات اللي مقتنع بيها ومؤمن بيها، وهي عندها مبادئها واللي مؤمنة بيها، أنا مش بقول قال الله وقال الرسول، ولكن مش لازم أعمل إغراء علشان أبقى فنانة زيها".