المستشارية النمساوية: اجتماع نيهامر وبوتين استغرق ساعة واحدة فقط



أكدت المستشارية النمساوية اليوم الاثنين، انتهاء الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نيهامر خارج موسكو لمناقشة الحرب في أوكرانيا.



وأوضحت المستشارية أن الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة بوتين في نوفو أوجاريوفو بمنطقة موسكو استغرق نحو الساعة، مضيفة أن الرسالة الأهم التي وجهها المستشار إلى الرئيس الروسي هي أنه ينبغي أن تنتهي الحرب لأنه في الحرب لا يوجد سوى خاسرين من الجانبين.



وقال المستشار في بيان له إن "المحادثات التي تمت مع الرئيس بوتين كانت مباشرة وصريحة وصعبة للغاية ". وقال نيهامر إنه تحدث عن جرائم الحرب الروسية في بوتشا من بين أماكن أخرى وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين.



يشار إلى أن نيهامر هو أول زعيم أوروبي يستقبله بوتين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي. ولم يعرف بشكل فوري رد بوتين على مطالب المستشار النمساوي.