الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022: ردود فعل المرشحين على نتائج الجولة الاولى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تباينت ردود أفعال المرشحين بعد إعلان نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية بتأهل الرئيس الفرنسية المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الدور الثاني.

من جانبه، قال المرشح اليميني المتطرف إريك زمور، كذلك المرشح اليميني عن حزب انهضي يا فرنسا ونيكولا دوبون للتصويت مارين لوبان

بدورها، دعت مرشحة الحزب الاشتراكب آن هيدالجو والمرشح الشيوعي، فابيان روسيل ، ومرشح حزب البيئة اليساري يانيك جادوت ومرشحة حزب الجمهوريين (يمين) فاليري بيكريس بالتصويت لإيمانويل ماكرون في الجولة الثانية.

فيما قال مرشح المستقل المناهض للرأسمالية: فيليب بوتو : "و لا صوت يجب أن يذهب إلى اليمين" ، دون إعطاء تعليمات التصويت.

كذلك قال زعيم اليسار المتطرف جون لوك ميلانشون:"يجب ألا نعطي صوتًا واحدًا لمدام لوبان".