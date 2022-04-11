كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بكورونا و 258 وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 90 ألفا و 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 15 مليونا و 424 ألفا و 598 إصابة، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

كما سجلت البلاد 258 وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و 679 وفاة.

وبلغ عدد الملقحين حتى منتصف ليل أمس الأحد 51ر44 مليون شخص، أو 7ر86% من تعداد السكان، في حين حصل 92ر32 مليون شخص، أي نحو 2ر64% على جرعات تنشيطية.