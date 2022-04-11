أبو العينين: النفايات كنز وقيمة اقتصادية يجب استغلالها

قال النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، إن تدوير المخلفات من الملفات الهامة التي شهدت خلال الفترة الماضية اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة والبرلمان الذي وافق على قانون تنظيم وإدارة المخلفات، بخلاف إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات عام 2020.

وشدد أبو العينين، خلال رئاسته اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على ضررة وضع خريطة استثمارية شاملة لإدارة هذه المنظومة بما يناسب القرية والمدينة، بالإضافة إلى ثقافة جديدة، موضحًا أن المخلفات أصبحت نعمة وليست نقمة ووصفها بكنز علينا استغلاله، مشيرًا إلى أنها أصبحت النفايات أحد مصادر الطاقة والأسمدة وبناء الاقتصاد في دول عديدة بالعالم، وأصبحت قيمة اقتصادية.

من جهته، قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، من الملفات المهمة التى تضعها اللجنة على أولوياتها.

وأكد السجيني، أن هناك خطوات إيجابية ومتقدمة تتخذها الدولة فى ملف القمامة وإدارة المخلفات، وفي الوقت نفسه شدد على أن القرى تحتاج إلى خارطة طريق فى هذا الملف بالتوازي مع المدن وعواصم المحافظات، خاصة فيما يخص تطهير الترع والمصارف.