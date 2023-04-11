وصول نحو 2000 مهاجر بالقوارب لجزيرة لامبيدوسا الإيطالية خلال عطلة عيد الفصح

أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم الثلاثاء، بوصول حوالي ألفي مهاجر، على متن قوارب، إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية قبالة ساحل شمال أفريقيا، خلال عطلة عيد الفصح الطويلة.

وسجلت السلطات الإيطالية أكثر من 40 عملية نزول عن القوارب بين يومي الجمعة والاثنين الماضيين. ومعظم من تمكنوا من الوصول قُصر.

ونفذ خفر السواحل الإيطالي عمليتين إنقاذ مساء أمس الإثنين.

وقالت "أنسا" إنه جرى العثور على قارب صيد كان يحمل نحو 800 شخص قبالة ساحل صقلية، وهو حاليا في ميناء كاتانيا على الساحل الشرقي للجزيرة.

كما جرى اكتشاف قارب آخر مكتظ على متنه 400 شخص .

وتحطمت بعض القوارب خلال عمليات العبور. وانتشلت منظمة الإنقاذ الألمانية "ريسكشيب" جثمانين، لدى انقاذها 22 مهاجرا وأخذتهم إلى لامبيدوسا.

ويوجد أكثر من 1800 مهاجر حاليا في مركز استقبال بلامبيدوسا التي لا تسع سوى لـ400 شخص.

وتقع لامبيدوسا، على مسافة 190 كيلومترا من صفاقس على الساحل التونسي. ويغادر الكثير من المهاجرين تونس وليبيا بهدف الصول للجزيرة أو لمالطا أو صقلية أو البر الرئيسي الإيطالي.