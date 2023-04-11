لجنة حياة كريمة بأسوان تتابع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة في قرية إقليت

تفقدت لجنة حياة كريمة بأسوان، المشروعات الجارية بقرية إقليت بمركز كوم أمبو، والتي تضم 16 نجعا وتابعا بإجمالي 5200 نسمة ضمن مشروعات حياة كريمة.

وأشار ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة، إلى تفقد مشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة، وإنشاء مدرسة جبل الزلط للتعليم الأساسي، وتطوير ورفع كفاءة مركزي شباب عرب كيما والرغامة البلد، وذلك بنسب 98% لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء العمارات السكنيه بعرب كيما، والمجمع الخدمي والزراعي ووحدة الإسعاف بإقليت، بالإضافة إلى إنشاء محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بفطيرة ومركز شباب فطيرة بحري بنسب 95% لكل مشروع.

وأوضح مصطفى، أنه تم تفقد الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية الرئيسية وتوابعها، ومشروع إنشاء محطة معالجة أبووير بنسب 85% لكل مشروع، علاوة على تفقد مشروع إنشاء سوق المواشي بأبووير بنسبة 75%، ومشروع إنشاء محطة مياه فطيرة بنسبة 70%.

ولفت إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بمواصلة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتكثيف الجهود ورفع معدلات التنفيذ، مع الاهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التي وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان.