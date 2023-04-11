رسالة خاصة من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بكأس مصر

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازهم الفني والإداري والطبي بعد الفوز ببطولة كأس مصر.

كما وجه التهنئة لجماهير الأهلي في كل مكان بهذه البطولة المستحقة، وخص بالتحية جماهير الأهلي التي تواجدت في ملعب المباراة اليوم وساندت اللاعبين طوال الوقت وحفزتهم، وكان لها دور كبير في إحراز الفوز.

وأشاد رئيس النادي بالأداء الرجولي للاعبي الأهلي وإصرارهم على تحقيق البطولة بالرغم من التأخر بهدف، إلا أن روح الفانلة الحمراء وشخصية لاعبي الأهلي ظهرت في التوقيت الصعب واستطاعوا تعديل النتيجة والفوز بالبطولة.

وعبر الكابتن محمود الخطيب عن تقديره للجهود التي بذلها اللاعبون وجهازهم الفني لإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير، وطالب كل منظومة الفريق بالمزيد من التركيز ومضاعفة الجهد، خاصة أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحديات عديدة على كافة المستويات المحلية والقارية.