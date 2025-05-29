قفزات قياسية في أسعار الخراف والجاموس خلال 20 عامًا.. والخروف يصل إلى 230 جنيهًا

التموين تطرح لحومًا بأسعار مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى.. والبقري يسجل 180 جنيهًا للكيلو القائم

الوثائق: ارتفاعات طفيفة هذا العام في أسعار الأضاحي مقارنة بالعام الماضي

مقارنة سعرية: من 15 جنيهًا في 2005 إلى 180 جنيهًا في 2024 للكيلو القائم من العجل

شهدت أسعار الأضاحي زيادات سعرية بنسبة تصل إلى 1100% على مدار الـ20 عامًا الماضية، حيث سجل متوسط سعر الكيلو (القائم) خلال العام الجاري 180 جنيهًا، مقارنة بـ15 جنيهًا للكيلو في عام 2005، وفق وثيقة من الغرفة التجارية، اطلعت عليها «الشروق».

بحسب الوثيقة، فإن أسعار الأضاحي البقري ظلت تشهد زيادات سنوية بقيمة تتراوح بين 1 و4 جنيهات سنويًا، حتى عام 2022، ارتفعت بنسبة 20% لتسجل 70 جنيهًا للكيلو، مقابل 58 جنيهًا في 2021. فيما قفزت في عام 2023 بنسبة 95% لتسجل 135 جنيهًا للكيلو.

وفيما يخص أسعار الأضاحي الجاموسي، سجل سعر الكيلو (القائم) 160 جنيهًا خلال الشهر الجاري بالأسواق المحلية، مقارنة بـ14 جنيهًا عام 2005، بنسبة زيادة 1000%.

فيما قفز سعر الخروف بنسبة 1300% على مدار 20 عامًا، ليسجل 230 جنيهًا للكيلو (القائم)، مقابل 16.5 جنيهًا في عام 2005.

وذكرت الوثيقة أن أسعار الأضاحي شهدت زيادات طفيفة تتراوح بين 6 إلى 7% فقط، خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مطلع الأسبوع الماضي، توفير كميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى إنشاء شوادر لطرح الخراف والعجول الحية للأضاحي.

بحسب البيان، تعاقدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على كميات كبيرة من رؤوس المواشي الحية خلال الفترة الماضية؛ بهدف طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 285 جنيهًا للكيلو، مقارنة بـ320 و350 جنيهًا في الأسواق المحلية، وطرح اللحوم المجمدة بسعر 210 جنيهات للكيلو.