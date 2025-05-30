مسئول نيجيري يؤكد مقتل 111 شخصا على الأقل جراء فيضانات غمرت بلدة تجارية في وسط نيجيريا

أكد مسئولون نيجيريون مقتل 111 شخصا على الأقل جراء فيضانات غمرت بلدة موكوا التجارية في ولاية نيجر النيجيرية عقب أمطار غزيرة.

وتواصلت الأمطار الغزيرة لعدة ساعات يوم الخميس، وأفادت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين محليين أن انهيار سد في بلدة مجاورة فاقم من حدة الكارثة.

وأفادت التقارير بأن الفيضانات تسببت في نزوح أعداد كبيرة من السكان.

وواصل رجال الإنقاذ العثور على مزيد من الجثث حتى بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم وكالة الطوارئ في ولاية نيجر، إبراهيم أودو حسين، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بعد ظهر اليوم الجمعة، إن تقارير سابقة أشارت إلى مقتل 88 شخصا، لكن تم بعد ذلك العثور على 23 جثة إضافية على الأقل.

وبذلك وصل عدد القتلى إلى 111 شخصا، لكن من المرجح أن يرتفع هذا الرقم مع استمرار عمليات البحث.