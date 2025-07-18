ترامب يمنح إعفاءات تنظيمية لصناعات يصفها بالحيوية للأمن القومي

يمنح الرئيس دونالد ترامب إعفاء تنظيميا لمدة عامين لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ومصنعي المواد الكيميائية، وغيرها من الصناعات الملوثة، وذلك في إطار سعيه لإلغاء لوائح عصر بايدن التي يعتبرها مرهقة بشكل مفرط.

وأصدر ترامب سلسلة من الإعلانات في وقت متأخر من يوم الخميس تعفي مجموعة من الصناعات التي يصفها بأنها حيوية للأمن القومي.

وتغطي الإعلانات محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، ومنشآت معالجة خام الحديد التاكونايت المستخدمة في صناعة الصلب، ومصنعي المواد الكيميائية التي تساعد في إنتاج أشباه الموصلات ومعقمات الأجهزة الطبية.

وقال البيت الأبيض إن الإعلانات تسمح لهذه المنشآت بالامتثال لمعايير وكالة حماية البيئة التي كانت سارية قبل القواعد التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في السنوات الأخيرة.

ووصف ترامب قواعد فترة بايدن بأنها باهظة التكلفة، وفي بعض الحالات، لا يمكن تحقيقها. وقال البيت الأبيض في ورقة حقائق إن إجراءاته ستضمن أن "الصناعات الحيوية يمكن أن تستمر في العمل دون انقطاع لدعم الأمن القومي دون تكبد تكاليف باهظة".

وكانت وكالة حماية البيئة في عهد ترامب قد أعفت في وقت سابق عشرات محطات الطاقة التي تعمل بالفحم من قواعد تلوث الهواء للأسباب نفسها.

كما عرضت وكالة حماية البيئة على الملوثين الصناعيين الآخرين فرصة للحصول على إعفاءات من متطلبات خفض انبعاثات المواد الكيميائية السامة مثل الزئبق والزرنيخ والبنزين.