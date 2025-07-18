تسريب لقاعدة بيانات يكشف عن معلومات عن جواسيس تابعين لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني

تضمن تسريب قاعدة بيانات ضخمة معلومات مفصلة عن أكثر من 100 بريطاني، من بينهم جواسيس وأفراد من القوات الخاصة، كانوا ضالعين في عملية سرية لنقل آلاف الأفغان إلى المملكة المتحدة.

وقالت مصادر في وزارة الدفاع إن قاعدة البيانات المسربة تضمنت معلومات مفصلة عن جواسيس تابعين لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم أي 6) وأفراد من القوات الجوية الخاصة وقوات خاصة أخرى، وذلك بعد أن دعموا طلبات تقدم بها أفغان للانتقال إلى المملكة المتحدة وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وكان قد تم تسريب قاعدة البيانات التي تحتوي على المعلومات الشخصية لما يقرب من 19 ألف شخص تقدموا بطلبات ضمن برنامج سياسة إعادة توطين ومساعدة الأفغان، عن طريق الخطأ في فبراير / شباط 2022 من جانب مسؤول في وزارة الدفاع.

واكتشفت وزارة الدفاع هذا التسريب بعد أكثر من عام، عقب نشر مقتطفات من قاعدة البيانات من جانب مصدر مجهول في مجموعة على فيسبوك في أغسطس / آب 2023.

وتضمنت البيانات المسربة أيضا أسماء وتفاصيل الاتصال الخاصة بالمتقدمين لبرنامج سياسة إعادة توطين ومساعدة الأفغان وأسماء أفراد عائلاتهم.

في بيان صدر أمس الأول الثلاثاء، وعقب رفع أمر قضائي غير مسبوق بمنع نشر معلومات عن هذه الحادثة من جانب قاض في المحكمة العليا، عبر وزير الدفاع جون هيلي "أسفه العميق" باسم الحكومة البريطانية عن حادثة تسريب البيانات.

وأوضح وزير الدفاع لاحقا أمام مجلس العموم إن قاعدة البيانات تضمنت "أسماء وبيانات الاتصال بالمتقدمين، وفي بعض الحالات معلومات تتعلق بأفراد عائلاتهم، وفي عدد محدود من الحالات، تم تدوين أسماء نواب في البرلمان وضباط كبار في الجيش ومسؤولين حكوميين كمؤيدين للطلبات التي تقدموا بها."

وأضاف أن "هذا كان خطأ إداريا خطيرا."