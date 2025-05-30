الرمادي عن مواجهة فاركو: نمر بصعوبات ونحتاج للتوفيق

تحدث أيمن الرمادي المدير الفني للزمالك عن مباراة فريقه ضد فاركو مساء السبت في ختام مشوار الفريق بالدوري.

وقال أيمن الرمادي: "مباراة فاركو غداً في مسابقة الدوري مهمة جداً، ونحتاج لمواصلة العمل بشكل معين لتحقيق أهدافنا، ولا يخفى على أحد أننا نمر بصعوبات، ولكن الإجادة التي تولد من رحم المعاناة يكون لها طعم ونجاح بشكل مختلف".

وأضاف: "لدينا إصابات، ولكن لدي ثقة في جميع اللاعبين الذين سيشاركون في اللقاء، ولأول مرة أشعر أنني في حاجة شديدة جداً للتوفيق في الفترة المقبلة لإسعاد جماهير الزمالك".

وتابع المدير الفني: "سنتعامل مع لقاء فاركو بما يناسب المصلحة العامة، وإذا كانت إراحة بعض اللاعبين في مصلحة الفريق سنعمل على ذلك، وإذا رأينا أن مشاركة الأساسيين أفضل لهم سنفعل ذلك، والموضوع لن يحدد إلا الآن وسنختار الأنسب للفريق".