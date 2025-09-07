حاكم مصرف سوريا المركزي: الانضباط المالي والاستثمار أساس استقرار الليرة السورية

تحدث الدكتور عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن الأدوات المتاحة لدى المصرف لحماية المدخرات من تقلبات سعر الصرف، مشددًا على أن "الانضباط المالي" يأتي في مقدمة هذه الأدوات.

وأضاف، خلال لقاء ببرنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الليرة السورية عانت لعقود طويلة من طباعة نقدية غير مغطاة، ما أدى إلى تدهور قيمتها بشكل حاد، حيث تراجعت من ليرتين و20 قرشًا عند بداية إصدارها، إلى أكثر من 16 ألف ليرة ليلة سقوط النظام.

وأشار إلى تجربة تاريخية من خمسينيات القرن الماضي، حين رفضت الحكومة السورية خفض قيمة العملة رغم تراجع الفرنك الفرنسي، وقررت بدلًا من ذلك تغطية الفارق عبر إصدار سندات لا تزال محفوظة في المصرف المركزي حتى اليوم، معتبرًا هذه الخطوة نموذجًا على التزام الدولة تجاه عملتها ومواطنيها.

وأوضح أن الاستثمار يمثل الأداة الثانية لحماية الليرة، مبينًا أن السياسات الحكومية الراهنة تركز على جذب الاستثمارات، وهو ما يصب مباشرة في مصلحة استقرار العملة الوطنية.

وأكد أن استقرار سعر الصرف يتطلب بيئة اقتصادية وسياسية مريحة، مشيرًا إلى أن هذه التوليفة، مع تشجيع الإنتاج والاستثمار، توفر مقومات قوية لتحسين سعر الصرف على المدى الطويل.